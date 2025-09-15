Ecopetrol insiste: pago de 42 millones de dólares por Termomorichal se hizo acorde con el contrato

Ante la noticia que publicó W Radio en donde se presentaron documentos en los que se ve mostraría la manera en que cambió el concepto que, desde Ecopetrol, existía sobre la reversión de los activos de Termomorichal I y II, la estatal envió su respuesta. En ella, reiteran que no ha existido variación en el entendimiento del contenido ni el alcance de los contratos.

Mencionan también que todas las opiniones que se han emitido de carácter técnico, económico, financiero y jurídico han sido “consistentes” desde el inicio.

Asimismo, argumentan que hicieron un estudio riguroso sobre la probabilidad de éxito que podría tener Ecopetrol ante un eventual litigio en el asunto de las generadoras de energía, dando como resultado que las probabilidades eran muy bajas. Esa es la razón por la que decidieron hacer el pago de los 42 millones de dólares.

W Radio pidió a Ecopetrol que presentaran los documentos del estudio jurídico para contrastar con el resto de información obtenida. Hasta el momento, dicho estudio no ha sido entregado.

Este es el documento total del documento enviado por Ecopetrol: