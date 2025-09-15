Empezó a funcionar variante para descongestionar el tránsito en la vía Bogotá – Villavicencio
Empezó a funcionar variante para descongestionar el tránsito en la vía Bogotá – Villavicencio
06:38
Vía al Llano. Foto: Coviandina
El director de operaciones de Coviandina, Fernando Castillo, conversó con La W acerca de los trabajos que adelantan en la variante de la vía al Llano (Bogotá – Villavicencio) para descongestionar el tránsito.
Escuche la entrevista completas aquí:
