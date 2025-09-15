La W RadioLa W Radio

Actualidad

Empezó a funcionar variante para descongestionar el tránsito en la vía Bogotá – Villavicencio

Empezó a funcionar variante para descongestionar el tránsito en la vía Bogotá – Villavicencio

Empezó a funcionar variante para descongestionar el tránsito en la vía Bogotá – Villavicencio

06:38

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vía al Llano. Foto: Coviandina

El director de operaciones de Coviandina, Fernando Castillo, conversó con La W acerca de los trabajos que adelantan en la variante de la vía al Llano (Bogotá – Villavicencio) para descongestionar el tránsito.

Escuche la entrevista completas aquí:

Empezó a funcionar variante para descongestionar el tránsito en la vía Bogotá – Villavicencio

06:38

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad