Esperanza Gómez ganó fallo contra Meta en la Corte: “Había discriminación a mi nombre”

Esperanza Gómez, actriz colombiana de cine para adultos, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su victoria legal ante Meta en la Corte Constitucional por el cierre de su cuenta de Instagram. Además, anunció acciones por su cuenta de Facebook.

En contexto: Corte concluyó que no hubo motivos claros para que Meta cerrara cuenta de Instagram de Esperanza Gómez

“Tenía una batalla legal contra Meta por el derecho al trabajo, a la igualdad, a la libertad de expresión y en contra de la discriminación porque me cerraban las cuentas por supuesta venta de pornografía”, contó.

Según comentó, su defensa evidenció ante la Corte que sus publicaciones no infringían las normas de las redes sociales de Meta.

“Salía en ropa interior, sin mostrar nada, y era considerado como pornografía”, señaló.

Señaló que gracias a eso la Corte vio que “había discriminación” a su nombre, que es asociado a la pornografía. “Cuando ven mi nombre me atacan por hacer eso”.

“La Corte les dijo que no me puede seguir discriminando por ser actriz de pornografía”, afirmó.

Asimismo, comentó que este fallo también les da la potestad a otros colombianos que se han sentido maltratados para que interpongan nuevas denuncias exigiendo ser reparado económica.

Adelantó que interpondrá una nueva demanda contra Meta por el cierre de su perfil en Facebook.

Finalmente, Esperanza Gómez reveló detalles sobre su trabajo en plataformas como OnlyFans.

