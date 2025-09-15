Fiscalía Anticorrupción investiga actuaciones de Ricardo Roa en campaña de Petro

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Fiscalía 50 adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción, está investigando actuaciones del hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, cuando se desempeñaba como gerente de la campaña de Gustavo Petro.

En las últimas horas, varios medios de comunicación recibieron un oficio firmado por Luisa Fernanda Ramos León, del grupo de contadores forenses del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía.

La comunicación señala que la Fiscalía anticorrupción dispuso el pasado martes, 9 de septiembre, que los medios de comunicación contactados revelen todas las órdenes de publicidad de la campaña del presidente Gustavo Petro.

Específicamente, los medios oficiados deben entregar a la mayor brevedad contratos, facturas de venta, recibos de caja, soportes de transferencias electrónicas y facturas anuladas “referente a los servicios prestados a la campaña presidencial 2022 para la Coalición Pacto Histórico, la Campaña Presidencial del candidato Dr. Petro Gustavo 2022 o su gerente de campaña Ricardo Roa”.

El requerimiento también dice que esta orden de Policía Judicial fue avalada por el Juzgado Primero Municipal con función de control de garantías en una audiencia que tuvo lugar el pasado lunes, 8 de septiembre.

Una de las tesis que siguen los investigadores es que algunos servicios publicitarios prestados a la campaña Petro Presidente no figuran en los libros oficiales y que fueron omitidos deliberadamente para borrar una posible violación de los topes legales de gastos de campaña.

Si esa conducta llegare a probarse, el gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, estaría incurso en los delitos de falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.

La primera de esas conductas es castigada con pena de hasta 9 años de cárcel y la segunda con sentencia de hasta 12 años de prisión.

En el pliego de cargos del Consejo Nacional Electoral, que adelanta la investigación administrativa, pero no penal, existe un indicio claro de que una factura de publicidad emitida y pagada a Caracol Televisión no fue registrada en la plataforma Cuentas Claras en la que obligatoriamente se deben reportar los gastos de la campaña.

La factura electrónica por 350 millones de pesos en pago por servicios publicitarios en noticieros, en el Gol Caracol y en Blu Radio, está en los registros oficiales de la DIAN, pero no fue reportada a las autoridades electorales.

Solo con esa factura, sin contar otros eventuales gastos, la campaña habría violado los topes de primera vuelta. La responsabilidad penal recae sobre el representante legal de la causa electoral, es decir, el gerente Ricardo Roa.

Los contadores forenses del CTI buscan determinar si esa y otras transacciones publicitarias ordenadas por la campaña y por Roa específicamente tienen completa trazabilidad es decir si las facturas reportadas por los medios de comunicación a la DIAN aparecen a su vez en el informe oficial de gastos del Consejo Electoral.

La orden de Policía Judicial, marcada con el número 12121642 y recibida en las últimas horas por los medios de comunicación, tiene carácter urgente y determina que la información debe ser entregada a partir de hoy, lunes 15 de septiembre, con plazo máximo del 2 de octubre.

Cabe resaltar que la Fiscalía no está investigando por estos hechos al presidente Gustavo Petro, ya que no tiene facultades legales para hacerlo. Cualquier indagación al jefe de Estado es de competencia exclusiva de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Bonus track

24 senadores de Estados Unidos, encabezados por el excandidato a la Vicepresidencia, Tim Kaine, le enviaron una carta al presidente Donald Trump en la que le piden explicaciones por el disparo, hundimiento y muerte de once ocupantes de una embarcación venezolana, presuntamente envuelta en una operación de narcotráfico.

Los legisladores le dan plazo hasta pasado mañana, miércoles 17 de septiembre, para que el mandatario explique por qué los militares no intentaron detener la lancha, sino que le dispararon un misil, matando a sus 11 ocupantes sin que, hasta ahora, se haya demostrado que fue resultado de una maniobra legítima de defensa.

Entre los 24 firmantes de la carta, que pueden ver a continuación, además de Tim Kaine, están los senadores Jack Reed, Elizabeth Warren y Bernie Sanders.