Me siento abanderada de la moda latinoamericana y colombiana: diseñadora Silvia Tcherassi

Silvia Tcherassi, diseñadora colombiana, estuvo en La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su participación como invitada estrella en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid que empieza el 17 y finaliza el 21 de septiembre.

“Mi colección de primavera verano está inspirada en el ‘Mid Century italiano’, pero también veremos el colorido de las películas de Paolo Sorrentino. Tiene que ver mucho con la inspiración, con lo que amo”, comentó.

Además, expresó que se siente “abanderada de la moda latinoamericana y colombiana”. Es por eso, que el Fashion Week de Madrid tiene un tinte especial, pues representa y es un reconocimiento especial porque ya son 10 años de Silvia Tcherassi en España.

Recordó cómo fueron sus inicios como diseñadora, haciendo colaboraciones con marcas como Patprimo y Coltejer. Fue en esos momentos en donde salió su brillantez al poner esas telas en un nivel superior. Es por precisamente por toda su experiencia y su exitosa carrera en el mundo de la moda que se siente tranquila.

“El sentimiento que tengo ahora es diferente de cuando fui a Milán porque sentía que tenía que validar. Han pasado dos décadas y me siento más tranquila”, indicó.

¿Cómo será la Fashion Week de Madrid?

Tcherassi comentó la organización del Fashion Week de Madrid tiene un grupo de modelos europeas “maravillosas”, pero ella también contará con tres modelos internacionales, además de dos barranquilleras, llevando así la representación colombiana a la pasarela.

Accesorios que representen la cultura latina

“El verdadero lujo está en las artesanías. Es algo único y hecho a mano. Si tuviera que hablar de uno sería la mochila. Me siento apoderada de ellas, salió de las calles, la usaban los estudiantes”, aseguró.

¿Qué hay en Milán que no tiene otra parte del mundo?

“Los italianos son únicos, osados, irreverentes, se atreven, tienen el sello de hecho en Italia que da seguridad y ellos se lo han creído. Hacen lo que quieren”.

Reviva le entrevista completa aquí: