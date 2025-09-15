La W RadioLa W Radio

Actualidad

Presentaron empresa que daba utilidades, pero en verdad generaba pérdidas: MinSalud sobre Nueva EPS

El ministro de Salud comparó la situación de la Nueva EPS con una reconocida novela: “Parece una réplica de Betty La Fea”.

Presentaron empresa que daba utilidades, pero en verdad generaba pérdidas: MinSalud sobre Nueva EPS

Presentaron empresa que daba utilidades, pero en verdad generaba pérdidas: MinSalud sobre Nueva EPS

27:48

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Nueva EPS y Guillermo Alfonso Jaramillo. Fotos: X Nueva EPS / (Colprensa - Cristian Bayona).

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre las deudas de las EPS, en especial de las de la Nueva EPS.

Presentaron empresa que daba utilidades, pero en verdad generaba pérdidas: MinSalud sobre Nueva EPS

27:48

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Noticia en desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad