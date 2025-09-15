Presentaron empresa que daba utilidades, pero en verdad generaba pérdidas: MinSalud sobre Nueva EPS
El ministro de Salud comparó la situación de la Nueva EPS con una reconocida novela: “Parece una réplica de Betty La Fea”.
Nueva EPS y Guillermo Alfonso Jaramillo. Fotos: X Nueva EPS / (Colprensa - Cristian Bayona).
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre las deudas de las EPS, en especial de las de la Nueva EPS.
Noticia en desarrollo...