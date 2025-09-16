Actualidad

Análisis: ¿Qué implica para Colombia perder la certificación de EE.UU. en la lucha antidrogas?

Wesley Tabor, exagente especial adjunto de la DEA, habló en La W sobre la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas por primera vez en tres décadas, pero manteniendo la cooperación militar.

Imagen de referencia de lucha antidrogas en Colombia. Foto: Juancho Torres / Anadolu Agency via Getty Images

