Análisis: ¿Qué implica para Colombia perder la certificación de EE.UU. en la lucha antidrogas?
Wesley Tabor, exagente especial adjunto de la DEA, habló en La W sobre la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas por primera vez en tres décadas, pero manteniendo la cooperación militar.
Imagen de referencia de lucha antidrogas en Colombia. Foto: Juancho Torres / Anadolu Agency via Getty Images