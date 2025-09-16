La W RadioLa W Radio

Colombia “es la columna vertebral de toda la coca que sale de Venezuela”: MinInterior

El ministro Armando Benedetti hizo un análisis de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela por las acusaciones del Cartel de los Soles.

Armando Benedetti y banderas de Colomb ia y Venezuela. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / Getty Images

Armando Benedetti, ministro del Interior, conversó con La W sobre la descertificación de Estados Unidos a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, pero también se refirió a la situación de la cúpula del gobierno de Venezuela al ser acusados por EE.UU. de integrar el Cartel de los Soles. ¿Colombia seguirá omitiendo la situación?

“Lo que hemos dicho es que estamos en una lucha frontal contra el narcotráfico. Casi toda la droga que llega a Estados Unidos, un 95% llega por vía marítima. Toda la que sale de Venezuela (droga) es producida y cultivada en Colombia”, dijo.

Nosotros también somos la columna vertebral de toda esa coca que sale desde Venezuela”, añadió.

Aclaró que no es que el Gobierno Petro siga de perfil la situación, sino que son “conscientes” de que toda la cocaína que sale del vecino país es hecha en Colombia.

Lo que nos gustaría es que se aceptara una lucha contra el narcotráfico conjuntamente con Venezuela. Los problemas que tenemos de orden público en el Catatumbo cuando pasan la frontera, nos gustaría que allá en Venezuela hubiera represión militar contra esas estructuras”, dijo.

