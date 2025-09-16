“El problema no está en el acuerdo con las Farc”: Sergio Jaramillo por cultivos de coca en Colombia

Sergio Jaramillo, exconsejero y excomisionado en el acuerdo de paz con las Farc habló con La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el capítulo del narcotráfico en Colombia que llevó a la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia como nación en la lucha contra las drogas.

“Es una decisión de política de Estados Unidos que para Colombia es antipática. Creo que lo que no hay que olvidar es que lo realmente grave es que estemos llegando a casi 300.000 hectáreas de hoja de coca, nos está comiendo el crimen organizado. ¿Dónde está el plan para enfrentar esta situación?”.

A propósito, defendió el modelo con el que se llegó al acuerdo de paz con las extintas Farc, el cual tenía como base el programa que, según él, ha tenido más efectividad en la lucha contra las drogas en el país.

“Tener un enfoque territorial y coordinar a todas las agencias del Estado en un mismo sitio y trabajar con la gente, eso funcionó. Otra cosa es todo lo que no se ha hecho, pero quisiera ver en qué parte del acuerdo hay una gris que ha llevado a esto que estamos viviendo”, señaló.

Aseguró que ve el tema de la descertificación puede ser una “oportunidad” para llamar la atención de que lo que hay que hacer tiene que ser algo más grande que lo plasmado en el acuerdo, pues el problema “desbordó” a Colombia.

“Hay más coca que la que había en esa época. Hay que pensar en medidas más ambiciosas, pero el problema no está en el acuerdo, sino en la realidad”, indicó.

¿Cómo se planteó el problema de los cultivos de coca en el acuerdo con las Farc?

“Lo que hicimos en el acuerdo fue coger el mejor modelo que teníamos, meterlo en el acuerdo, y meter también todo el tema de judicialización de bandas (criminales). El problema no está en el acuerdo, está en la implementación”, reiteró.

Asimismo, recordó que el acuerdo con las Farc no renunció a la erradicación de los cultivos, por el contrario, “explícitamente dice que si es necesario también la aspersión”.

“No hay que hacer una modificación del acuerdo, pero sí una verificación para volverlo una política nacional”, insistió.