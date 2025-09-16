El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es un mensaje al Gobierno Petro para que actúe más”: John Maisto sobre descertificación de Colombia

Por primera vez desde 1997, Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas. La decisión representa una fuerte reprimenda al Gobierno del presidente Petro por el aumento en los cultivos de coca y la disminución en la erradicación. Sin embargo, Washington otorgó una exención para mantener la asistencia militar, al considerar a Colombia un socio estratégico en Latinoamérica.

Para hablar sobre el tema, La W conversó con John Maisto, exasesor de Asuntos Exteriores en el Comando Sur de EE.UU., y exembajador del país en Venezuela, Nicaragua y la OEA.

“Debemos entender la situación pensando en la política interna de los Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico fue primordial para Trump en su campaña, tanto como la migración y la economía. Él ha tenido que mostrar a su pueblo lo que está haciendo y que está actuando con fuerza para no permitir el ingreso de droga”, aseguró.

De allí, que el presidente Trump haya tomado acciones para mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico.

“Es claro que Colombia es un país de los mayores productores del narcotráfico. Como se hace en la diplomacia, lo que hizo Estados Unidos fue mandar un mensaje fuerte al Gobierno de Colombia de que debe hacer mucho más. Ha crecido el número de cocaína que ha salido el país Rumbo a Europa y Norteamérica”, explicó.

¿Colombia tuvo una sanción, pero con condiciones?

Sin embargo, el exembajador destacó que, si bien Colombia fue descertificado en la lucha contra las drogas, “es un país de mucha importancia en colaboración con Estados Unidos, por esta razón, la descertificación tiene excepciones. La colaboración bilateral sigue adelante, pero es claro que hay que hacer más”.

Además, mencionó que la relación fracturada entre Donald Trump y Gustavo Petro “no ha sido amable, lo que pudo contribuir en eso”.

Escuche la entrevista completa en La W:

