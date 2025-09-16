“Fue una decisión anunciada”: Mike Fitzpatrick sobre descertificación de EE.UU. a Colombia
El exembajador Mike Fitzpatrick habló en La W sobre la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas por primera vez en tres décadas, pero manteniendo la cooperación militar.
“Fue una decisión anunciada”: Mike Fitzpatrick sobre descertificación de EE.UU. a Colombia
11:16
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Erradicación de cultivos ilícitos en Colombia. Foto: Juancho Torres / Anadolu Agency via Getty Images