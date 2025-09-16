No es una descertificación por lucha contra el narcotráfico, sino contra Petro: Armando Benedetti

Tras la decisión de Estados Unidos de no certificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la decisión y aseguró que “lo que está sucediendo no es una desertificación por la lucha contra el narcotráfico, es una desertificación contra el presidente Petro”.

Por eso, Benedetti dijo que la ayuda sigue llegando, “a pesar de que fue recortada por Trump apenas llegó al poder y no hay sanciones económicas como casi siempre suele suceder (…) luego usted encuentra aquí algo más de un tinte político. Hay un reporte que llega al Congreso de Estados Unidos de marzo de 2025 donde dice que si se ha incautado más cocaína y aunque es mayor el número de hectáreas de coca ni se ha incrementado como en el gobierno Duque”.

El ministro del Interior explicó la orden del presidente Petro de dejar de depender del armamento de los Estados Unidos.

“El presidente lo que quiso decir es que no se compre más armamento a Estados Unidos. No es que no se utilice lo que hay o lo que se dio no se vaya a utilizar, es a futuro: las armas no se le compran más a Estados Unidos”.

“Si usted revisa el informe, se hace con base a erradicación forzada y lo que ha querido hacer este gobierno es que sean voluntarias, que la gente se anote y exista un programa de sustitución de cultivos que se vio troncado por el recorte de las ayudas que hizo Trump (…) Pero si usted revisa cuál es el presidente que más ha erradicado con base a que sea voluntario, es este presidente”, añadió Benedetti.

“Eso es lo que molesta, porque nosotros tenemos que estar cumpliendo como si estuviéramos en el colegio como un niño regañado. El problema es de ellos, ningún país puede sancionar a otro de forma unilateral, para esos está la ONU. Entonces Marco Rubio nos manda a descertificar, dice que somos erráticos, pero allá que hay un genocidio no hay una sanción (…) el país donde más presos hay por metro cuadrado por narcotráfico es de ellos, el país donde hay más consumidores es de ellos (Estados Unidos)”.