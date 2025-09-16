Actualidad

“No podrá cambiarse de rumbo hasta el nuevo gobierno”: Luis Alberto Moreno tras descertificación

El exembajador Luis Alberto Moreno, habló en La W sobre la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas por primera vez en tres décadas, pero manteniendo la cooperación militar.

“No podrá cambiarse de rumbo hasta el nuevo gobierno”: Luis Alberto Moreno tras descertificación

“No podrá cambiarse de rumbo hasta el nuevo gobierno”: Luis Alberto Moreno tras descertificación

07:46

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Luis Alberto Moreno. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad