“Nunca tuvimos fe en la JEP”: Sofía Gaviria, víctima de las Farc, tras sentencia de exsecretariado
Sofía Gaviria calificó como “vergonzosa” la decisión de la JEP sobre el antiguo secretariado de las Farc.
“Nunca tuvimos fe en la JEP”: Sofía Gaviria, víctima de las Farc, tras sentencia de exsecretariado
09:36
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Exsecretariado de las Farc. (Foto: Chepa Beltrán/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images)
Sofía Gaviria Correa, víctima por el asesinato de su hermano a manos de las extintas Farc, calificó la sentencia contra el antiguo secretariado de esa guerrilla como “decepción”.
“Dentro de mi familia hubo una discusión. Nunca tuvimos fe especial en la JEP. Sin embargo, algunos de mis hermanos participaron en una audiencia. La familia escribió una carta señalando que la decepción era total, no se estaban oyendo a las víctimas, las Farc no estaban aportando la verdad que tenía, que el tribunal se estaba limitando a recopilar la información”, dijo.
“No hay una verdad esclarecedora como se exige”, añadió.
Señaló que la indignación de las víctimas crece porque quienes estuvieron más afectados por los secuestros, los reclutamientos y los crímenes de lesa humanidad fue la población vulnerable: “los afros y los campesinos en el territorio”.
“Que algún colombiano de bien me diga cómo una persona es sentenciada a que diga la verdad. Eso no es castigo”, afirmó.
Resaltó que a la fecha, quienes han ayudado a encontrar los desaparecidos “no son las Farc, sino los exintegrantes que se desmovilizaron en Justicia y Paz”.
“Llevamos ocho años en este intento de que aporten verdad suficiente para el esclarecimiento. En absoluto, no han entregado datos nuevos”, finalizó.
Escuche la entrevista completa aquí:
“Nunca tuvimos fe en la JEP”: Sofía Gaviria, víctima de las Farc, tras sentencia de exsecretariado
09:36
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles