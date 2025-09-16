El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Nunca tuvimos fe en la JEP”: Sofía Gaviria, víctima de las Farc, tras sentencia de exsecretariado

Sofía Gaviria Correa, víctima por el asesinato de su hermano a manos de las extintas Farc, calificó la sentencia contra el antiguo secretariado de esa guerrilla como “decepción”.

“Dentro de mi familia hubo una discusión. Nunca tuvimos fe especial en la JEP. Sin embargo, algunos de mis hermanos participaron en una audiencia. La familia escribió una carta señalando que la decepción era total, no se estaban oyendo a las víctimas, las Farc no estaban aportando la verdad que tenía, que el tribunal se estaba limitando a recopilar la información”, dijo.

“No hay una verdad esclarecedora como se exige”, añadió.

Verguenza @JEP_Colombia son un tribunal vergonzoso. Ratificar derechos politicos a los criminales de las Farc después de leer parte de su prontuario? — Sofía Gaviria Correa... (@SOFIAGAVIRIAC) September 16, 2025

Señaló que la indignación de las víctimas crece porque quienes estuvieron más afectados por los secuestros, los reclutamientos y los crímenes de lesa humanidad fue la población vulnerable: “los afros y los campesinos en el territorio”.

“Que algún colombiano de bien me diga cómo una persona es sentenciada a que diga la verdad. Eso no es castigo”, afirmó.

Resaltó que a la fecha, quienes han ayudado a encontrar los desaparecidos “no son las Farc, sino los exintegrantes que se desmovilizaron en Justicia y Paz”.

“Llevamos ocho años en este intento de que aporten verdad suficiente para el esclarecimiento. En absoluto, no han entregado datos nuevos”, finalizó.

Escuche la entrevista completa aquí: