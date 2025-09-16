El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tres consejos para parejas con dificultades, según la psiquiatría: cosas que dañan la relación

Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, dialogó con La W a propósito de su libro, ‘Remedios para el desamor’, el cual aborda cómo afrontar y superar las crisis afectivas y construir unas relaciones más sólidas y duraderas.

“En este momento es un escándalo la primera epidemia psicológica en Occidente, que no es la ansiedad ni el estrés, es el divorcio”, afirmó.

¿Cómo tener una relación amorosa sana? Enrique Rojas dio consejos

“Para estar bien con alguien, tengo que estar bien conmigo mismo” “La felicidad conyugal consiste en tener buena salud y mala memoria” “Uno ama como ha sido amado”.

¿Por qué cuesta tanto pasar la página en una relación?

Porque se queda atrapado en las vivencias de atrás. El amor de la pareja se perfecciona con el perdón y se hace sólido con el olvido.

Tres consejos de Enrique Rojas para una pareja con dificultades

Evitar discusiones innecesarias: parejas que funcionan bien se discute poco Luchar por no sacar la lista de agravios del pasado: deteriora la relación Aprender a darle a las cosas de pareja la importancia que merece

Relaciones abiertas, ¿son buenas?

El psiquiatra expresó que eso “es un error”, pues mencionó que “el amor auténtico tiene que ser exclusivo porque donde más se retrata uno es en la vida afectiva”.

¿Qué es el síndrome de Simón?

Explicó que es el pánico al compromiso, algo que caracteriza a los hombres y, según contó, no existe en las mujeres.

