Al Oído | El bloqueo de ‘Fuchi’: Otro “usted no sabe quién soy yo” que apaga el motor de Bogotá

El control político no se hace apagando motores, se hace encendiendo soluciones. De meter motos al Concejo, de ser un “usted no sabe quién soy yo”, a frenar la capital.

Fotos: W Radio y Colprensa

Miles de ciudadanos quedaron atrapados en trancones interminables: Padres que no pudieron recoger a sus hijos, enfermos que no alcanzaron a llegar a sus citas, trabajadores que llegaron tarde a sus trabajos y a sus casas.

Todo porque el concejal Julián Forero, alias ‘Fuchi’, cree que bloquear a Bogotá es hacer campaña.

Y no hablamos de un hecho aislado. Este es el mismo cabildante que un día metió una moto al recinto del Concejo, que increpó a policías y que ahora agrede a periodistas en vivo cuando le hacen preguntas incómodas. Un político que, en lugar de prender debates, prende bloqueos; que en vez de encender ideas, apaga la ciudad.

El problema no es solo la congestión: es el mensaje.

Cuando un concejal convierte la protesta en estrategia electoral, la política se degrada. Porque la creatividad no puede ser colapsar avenidas, y la autoridad no puede ejercerse a punta de insultos y paros disfrazados de control político.

Al Oído: Bogotá no necesita moteros del bloqueo, necesita líderes con propuestas. Concejal Forero, la ciudad no le debe trancones ni agresiones; le exige respeto, soluciones y altura. Porque mientras usted se vende como ‘Fuchi’, lo que los bogotanos decimos es claro: fuchi a la forma en que usted hace política.

Escuche Al Oído en La W:

Al Oído | El bloqueo de ‘Fuchi’: Otro “usted no sabe quién soy yo” que apaga el motor de Bogotá

