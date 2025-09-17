El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído | El bloqueo de ‘Fuchi’: Otro “usted no sabe quién soy yo” que apaga el motor de Bogotá

Miles de ciudadanos quedaron atrapados en trancones interminables: Padres que no pudieron recoger a sus hijos, enfermos que no alcanzaron a llegar a sus citas, trabajadores que llegaron tarde a sus trabajos y a sus casas.

Todo porque el concejal Julián Forero, alias ‘Fuchi’, cree que bloquear a Bogotá es hacer campaña.

Y no hablamos de un hecho aislado. Este es el mismo cabildante que un día metió una moto al recinto del Concejo, que increpó a policías y que ahora agrede a periodistas en vivo cuando le hacen preguntas incómodas. Un político que, en lugar de prender debates, prende bloqueos; que en vez de encender ideas, apaga la ciudad.

El problema no es solo la congestión: es el mensaje.

Cuando un concejal convierte la protesta en estrategia electoral, la política se degrada. Porque la creatividad no puede ser colapsar avenidas, y la autoridad no puede ejercerse a punta de insultos y paros disfrazados de control político.

Al Oído: Bogotá no necesita moteros del bloqueo, necesita líderes con propuestas. Concejal Forero, la ciudad no le debe trancones ni agresiones; le exige respeto, soluciones y altura. Porque mientras usted se vende como ‘Fuchi’, lo que los bogotanos decimos es claro: fuchi a la forma en que usted hace política.

Escuche Al Oído en La W:

