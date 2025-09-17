Análisis: ¿Sería viable que el Banco de la República sea el único comprador de oro en Colombia?
Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, habló en La W de la propuesta del presidente Gustavo Petro de que el Banco de la República sea el único comprador de oro.
Análisis: ¿Sería viable que el Banco de la República sea el único comprador de oro en Colombia?
11:42
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Oro (Liudmila Chernetska / Getty Images) // Logo del Banco de la República