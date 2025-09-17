El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así es ‘Christy’, la película biográfica sobre la leyenda del boxeo femenino, Christy Martin

Se presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto la película “Christy”, sobre la vida de la boxeadora. La historia sigue a Christy Martin, una mujer que, a finales de los años 80, comienza participando en concursos de “Toughwoman” en Kentucky y rápidamente se destaca por su fuerza y determinación.

Christy Martin, pionera del boxeo femenino, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su trayectoria y esta nueva película que retrata su vida.

“Cuando comencé no había aceptación hacia las boxeadoras, ningún promotor se involucraba con este tipo de peleas, no había ni siquiera fanáticos del boxeo femenino, casi nadie se interesaba en verlo”, relató.

Uno de los momentos más difíciles para Martin fue su relación con James V. ‘Jim’ Martin, quien era su manager, pues sufrió maltrato emocional, físico e incluso un intento de asesinato.

“Le rezaba a Dios que me ayudara, que me mostrara la forma de salir de casa, mis oraciones fueron respondidas, la satisfacción y el estar viva se lo debo a Dios”, dijo.

¿Cómo nació ‘Christy’, la película sobre su vida?

Según contó Christy Martin en La W, “todo el grupo se unió para acercarse y proponerme el proyecto, no pasó mucho para que se hiciera una realidad (…) Me enteré que Sydney Sweeney sería quien me interpretaría y quedé maravillada, me sorprendió ver como una mujer tan hermosa podría interpretarme, hizo un trabajo increíble”.

Por otro lado, aseguró que espera regresar al boxeo y seguir entrenándolo, “es un deporte que ha tomado fuerza, estamos viendo muy buenas peleadoras, muy buenas representantes en el ámbito femenino. Hay nueva sangre, nuevos nombres, eso puede atraer nuevos fans y me alegra”.

Finalmente, compartió el motivo que la llevó a aceptar la realización de una película sobre su vida.

“Mi rol en las grabaciones fue acompañar todo el proceso, la elaboración del libreto, a la actriz en escena (…) Hice un trato con Dios cuando me dispararon, le prometí que si me ayudaba a vivir ayudaría a más personas, y esta es la forma, exponer mi historia personal para que digan -si esto le pasó a esta mujer, que se ve tan fuerte, le puede pasar a cualquiera-, quiero que identifiquen las relaciones peligrosas y puedan salir de allí”, concluyó.

Vea el trailer de la película a continuación:

