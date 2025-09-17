Así es ‘Todo pasa para algo’ nuevo libro de María Andrea Lara

María Andrea Lara, empresaria quien ayudó a inspirar la novela Klass 95 y tiene un papel importante en el mundo del modelaje, estuvo en los micrófonos de La W para hablar sobre su nuevo libro ‘Todo pasa para algo’.

El objetivo de este libro nace de su deseo de querer ayudar a las personas que estén viviendo situaciones similares a las que ella pasó, pues tuvo problemas con el alcohol que le ocasionaron cirrosis severa y cáncer, por el lado sentimental tuvo un divorcio en su relación de 30 años, por esto comenta “Sentí ese llamado de contar mi historia, de pronto a una persona la puedo ayudar y con eso yo siento que cumplí una de las misiones de mi vida”.

Desde el colegio quiso escribir un libro, pero dice que no tenía que contar, por eso este es el momento de compartir lo que ha vivido. Como abrebocas del libro, cuenta que la actitud es lo que la ha ayudado en todas las épocas difíciles que ha tenido, “siempre he sacado lo mejor que he podido sacar”

El libro estará disponible desde el 1 de octubre, el 2 de octubre será presentado en la librería Otros 360 grados por Paola Turbay quien acompañará a la autora para hablar un poco del lanzamiento.

Escuche la entrevista completa:

Nicole Santamaría, actriz novela Klass 95 y María Andrea Lara, autora. Foto: Instragram @mariaandrealarab

