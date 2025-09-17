El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hombre recuperó la vista tras 20 años gracias al implante de un diente en el ojo: Así es la cirugía

Brent Chapman, un canadiense de 34 años, perdió la vista a los 13 años tras sufrir una rara reacción alérgica al ibuprofeno conocida como síndrome de Stevens-Johnson, que dañó gravemente sus córneas.

Durante más de 20 años, Chapman intentó distintos tratamientos sin éxito hasta que conoció al oftalmólogo Dr. Greg Moloney, quien le propuso una cirugía poco común conocida como “ojo de diente” o osteo-odonto-queratoprótesis, desarrollada en los años 60 y realizada solo a unos cientos de pacientes en todo el mundo.

Chapman pasó por los micrófonos de La W para hablar de su condición, la cirugía a la que fue sometido y los resultados tras el procedimiento.

“Mi visión es muy buena ahora, mejor que la que he tenido en los últimos 20 años, es un mundo nuevo para mí. Sigo en recuperación, pero estoy feliz con el avance, pasar de ver completamente oscuro a ver un 20/30 es una mejoría notable, puedo leer, caminar, jugar básquet, puedo hacer todo”, dijo.

Asimismo, reveló que los resultados tras el procedimiento los siente como “un milagro. El poder ver la naturaleza, el mar, las montañas, incluso ver a mis sobrinos pequeños, es maravilloso, porque los escuchaba, pero nunca los había visto”.

Finalmente, destacó que en un comienzo estaba muy exceptivo, ya que debía ser sometido a dos cirugías, una para extraerle el diente y otra para implantárselo en el ojo.

“La del retiro del diente duró 6 horas, y la otra para implantarlo en el ojo 12 horas. Pensaba que debía atravesar por mucho para lograr un resultado, la espera era difícil, pero recuperar la visión lo valió todo”, cerró.

¿En qué consiste la cirugía del “ojo de diente”?

Según expertos, el procedimiento consiste en extraer un diente del propio paciente, aplanarlo, perforarlo para colocar un lente, y luego implantarlo en el ojo, creando una ventana resistente a la retina que el cuerpo acepta más fácilmente por tratarse de tejido propio.

En este caso, primero, el diente con el lente se colocó bajo la piel de la mejilla de Chapman para que creciera tejido a su alrededor, y meses después se implantó en su ojo derecho.

Escuche la entrevista completa en La W:

