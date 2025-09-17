Implementación del Acuerdo de Paz ha costado $107 billones, hay rezago en ejecución: Contraloría

Fabio Alzate, contralor delegado para el posconflicto, se pronunció en La W sobre el informe del ente de control que revela que los $107 billones que se han invertido en los nueve años de implementación del Acuerdo de Paz no reflejan cambios reales para construir una paz estable y duradera.

El contralor resaltó que el 42% de los proyectos identificados como “paz” carecen de productos concretos asociados al acuerdo.

“Los rezagos se ven atribuidos, sobre todo, a temas de articulación. Se crearon muchas entidades, unas 46, incluyendo los ministerios y otras entidades nuevas que surgieron a raíz de la implementación, que muchas veces llegan a los territorios, pero no dialogan entre ellas”, afirmó.

Y es que, las cifras demuestra la gravedad de la situación. En nueve años se han formalizado 27.000 hectáreas de tierras de la reforma rural integral, “por lo que cumplir la meta de 3 millones tomaría 400 años”.

“Una cosa es adquirir las tierras y otra cosa es formalizarlas, entonces también allí notamos un rezago y en cuanto a la inversión, pues hay una dificultad muy grande y es que mucho del presupuesto que está en los territorios no tiene un marcador de paz, para eso se creó también un sistema del cual es responsable de planeación nacional y, pues, esos marcadores que están en el plan marco de implementación y esos indicadores no se han actualizado”, resaltó el contralor Alzate.

Y es que, en paralelo a que se conoce la primera sentencia contra el último secretariado de las extintas Farc – EP, por la política del secuestro, la Contraloría volvió a alertar por la falta de recursos para implementar las decisiones y sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues dice que se que ponen en riesgo la financiación para la reparación de víctimas, el cumplimiento de sentencias y la construcción de la paz.

Por eso, el ente de control resaltó que se necesitan alrededor de $500 mil millones de pesos, de los cuales solo se han desembolsado $20 mil millones, lo que genera preocupación por la revictimización de las víctimas y la credibilidad de la justicia transicional.

“Se reitera el llamado al gobierno nacional de que para que esas medidas no vayan de una u otra forma a desestabilizar lo que es la JEP y a irradiar en la veracidad y en la credibilidad que debe tener el país hacia estos mecanismos alternativos de justicia, se deben inyectados los recursos”, resaltó el contralor.

Escuche la entrevista completa en La W:

