La W RadioLa W Radio

Actualidad

MinDefensa defendió trabajo del Gobierno Petro frente a descertificación de EE.UU: “Tenemos con qué”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, conversó con La W sobre la propuesta del presidente Petro de dejar de depender de Estados Unidos para armamento.

MinDefensa defendió trabajo del Gobierno Petro frente a descertificación de EE.UU: “Tenemos con qué”

MinDefensa defendió trabajo del Gobierno Petro frente a descertificación de EE.UU: “Tenemos con qué”

09:02

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pedro Arnulfo Sánchez | Foto: Colprensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de no certificar a Colombia en la lucha antidrogas.

El jefe de la cartera de Defensa explicó que la decisión no tiene implicaciones en términos de ayuda a la fuerza pública ni en otras líneas.

Además, dijo que Colombia busca sustituir las economías ilegales y la meta a diciembre de 2025 es eliminar 30.000 hectáreas de droga.

“Tal vez somos el único país que bombardea a los cárteles del narcotráfico, y que lo hace a un costo muy alto”, dijo.

Por otro lado, Sánchez dijo que Colombia avanza en la fabricación de armamento para tener una autonomía e independencia estratégica.

El exoficial, finalmente, aseguró que Colombia tiene con qué combatir el flagelo del narcotráfico de forma autónoma.

Escuche la entrevista completa en La W:

MinDefensa defendió trabajo del Gobierno Petro frente a descertificación de EE.UU: “Tenemos con qué”

09:02

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad