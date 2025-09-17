MinDefensa defendió trabajo del Gobierno Petro frente a descertificación de EE.UU: “Tenemos con qué”
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, conversó con La W sobre la propuesta del presidente Petro de dejar de depender de Estados Unidos para armamento.
09:02
Pedro Arnulfo Sánchez | Foto: Colprensa
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de no certificar a Colombia en la lucha antidrogas.
El jefe de la cartera de Defensa explicó que la decisión no tiene implicaciones en términos de ayuda a la fuerza pública ni en otras líneas.
Además, dijo que Colombia busca sustituir las economías ilegales y la meta a diciembre de 2025 es eliminar 30.000 hectáreas de droga.
“Tal vez somos el único país que bombardea a los cárteles del narcotráfico, y que lo hace a un costo muy alto”, dijo.
- Lea también: “No más limosnas”, Petro ordenó a MinDefensa dejar de depender del armamento de Estados Unidos
Por otro lado, Sánchez dijo que Colombia avanza en la fabricación de armamento para tener una autonomía e independencia estratégica.
El exoficial, finalmente, aseguró que Colombia tiene con qué combatir el flagelo del narcotráfico de forma autónoma.
Escuche la entrevista completa en La W:
