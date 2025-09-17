El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Nada distinto a lo acordado en el acuerdo”: magistrado de JEP tras sentencia a exsecretariado Farc

Camilo Suárez, magistrado de la JEP, conversó con La W a propósito de la sentencia a los excomandantes de las extintas Farc, señalando que la Jurisdicción no hizo “nada distinto a lo que se acordó en el acuerdo final”.

“El acuerdo político generó, no solo la finalización del conflicto con ese grupo, sino que se realizó un acuerdo que fue al Congreso y se dispuso la modificación de nuestra Constitución. Los jueces aplicamos la Constitución y la ley, eso conlleva colocar en el centro a las víctimas”, afirmó.

Ante los cuestionamientos de algunos sectores de la sociedad sobre la supuesta falta de participación de las víctimas en el proceso, el magistrado señaló que eso no solo se ve en la sentencia.

“Las víctimas, a lo largo de los años, han participado en el proceso. Es desafiante y comprensible que haya inconformidades”, indicó.

“No hemos hecho nada distinto a garantizar los derechos de las víctimas”, añadió.

¿Por qué tardó tanto la sentencia contra el exsecretariado Farc?

Explicó que la JEP, a diferencia de la justicia ordinaria, no investigamos hecho a hecho, sino fenómenos criminales.

“Son 54 años de conflictos, son 10 millones de víctimas y sistematizar un caso demanda tiempo. La construcción de un macrocaso tiene dos instancias: investigación (que duró 5 años) y el tribunal (se adelantan los juicios)”, señaló.

¿JEP no tiene el mismo prestigio que cuando inició?

“Creo que puede generar esa sensación (de desprestigio), pero a lo largo de este tiempo siempre ha habido una acción judicial. Hemos realizado varias audiencias, no solo con el reconocimiento y aportes de verdad, sino restaurativas, encuentros con víctimas y con entidades nacionales”, indicó.

