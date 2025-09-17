Presupuesto para Icetex estalló polémica en el Congreso: Debaten Catherine Juvinao y Jaime Salamanca

El debate estalló en el Congreso por cuenta de un proyecto de reforma al Icetex y del control al presupuesto para el 2026 para los subsidios de los créditos de los beneficiarios.

Y es que, la Comisión Sexta de la Cámara debatió esta semana, precisamente, el presupuesto para el sector Educación, y la sesión terminó en un fuerte choque entre la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, y el ministro de Educación, Daniel Rojas. También se metió en la discusión el expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca.

La representante Juvinao intentó intervenir en esa sesión, pero se le impidió, y denunció que el ministro Rojas no respondió a sus preguntas, por lo que emprendió su persecución por los pasillos del edificio nuevo del Congreso:

“Hay que decir es que el Ministerio de Educación y el ICETEX no han atendido a 18 invitaciones que les hemos hecho a audiencias públicas y a mesas técnicas, y ayer simplemente intenté que me dieran respuestas y tampoco lo hicieron. Entonces, hay que decir que los vamos a perseguir hasta que les respondan a los jóvenes del ICETEX”, dijo en La W.

Y agregó: “El ministro ni siquiera me cumplió con el almuerzo al que me había invitado (...) estos subsidios no son un favor del Gobierno, son una obligación legal. Si no quieren que los persigamos, si no quieren que los expongamos, respondan algo tan sencillo como si en 2026 van a dejar tirados a más de 234 mil usuarios. Creo que el plan de este Gobierno, muy a mi pesar, es darle cero pesos al ICETEX para dos mil veintiséis. La van a marchitar por completo”.

Por su parte, el representante Salamanca, quien cuestionó la participación de Juvinao en el debate, aseguró que “el plan del gobierno no es asignarle cero pesos al ICETEX. En el proyecto de presupuesto que se está estudiando en este momento hay una proyección de unos $92 mil millones y se espera que el Congreso pueda ayudar a garantizar que el ICETEX cumpla con sus obligaciones”.

De otro lado, dijo que se opuso a que Juvinao preguntara al ministro en la sesión de la Comisión Sexta, porque “le sugerimos que presentara una proposición y no interrumpir una sesión donde se estaba discutiendo el tema de Presupuesto con unas reglas de juego. Estaba haciendo un cuestionario prácticamente nuevo, que ni siquiera el Gobierno tenía las posibilidades de atender”.

