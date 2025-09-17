La W RadioLa W Radio

Soy víctima del odio de Petro: Abelardo de la Espriella tras denuncia contra el presidente ante CPI

El abogado Abelardo de La Espriella también se refirió a su precandidatura presidencial.

22:56

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. Fotos: (Colprensa-Campaña De La Espriella) / (Cortesía: Presidencia)

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de La Espriella pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Escuche la entrevista completa aquí:

22:56

Noticia en desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

