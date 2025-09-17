Soy víctima del odio de Petro: Abelardo de la Espriella tras denuncia contra el presidente ante CPI
El abogado Abelardo de La Espriella también se refirió a su precandidatura presidencial.
“Soy víctima del odio de Petro”: Abelardo de la Espriella tras denuncia contra el presidente ante CPI
22:56
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. Fotos: (Colprensa-Campaña De La Espriella) / (Cortesía: Presidencia)
El abogado y precandidato presidencial Abelardo de La Espriella pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Escuche la entrevista completa aquí:
“Soy víctima del odio de Petro”: Abelardo de la Espriella tras denuncia contra el presidente ante CPI
22:56
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo...