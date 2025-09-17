W Radio entrega flores de DaFlores: inscríbase aquí

W Radio entrega arreglos florales de Daflores.com para los oyentes DE COLOMBIA para ser entregados EN COLOMBIA.

Los oyentes podrán inscribirse vía correo electrónico enviando su nombre completo, cédula, ciudad en la que se encuentran, ciudad a la que se realizará el envío, correo electrónico y número de celular HACIENDO CLIC AQUÍ.

Las instrucciones y la dinámica serán anunciadas AL AIRE en La W.

Los beneficiados serán contactados vía correo electrónico con las instrucciones.