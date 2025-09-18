Claudia López propuso consulta de centro en marzo: invitó a Sergio Fajardo, Maurice Armitage y otros

La precandidata por firmas, por el movimiento ‘Imparables’ y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, pasó por los micrófonos de La W, y habló sobre cómo va el centro político en la carrera por las elecciones presidenciales el año 2026.

López aseguró que está recorriendo el país, “porque quiero estar enfocada en las soluciones de la gente. Lo que yo veo en la calle es que la gente está desesperada en que los políticos no se enfocan en el acueducto, en la educación, en recuperar la salud”, dijo. Y aseguró que quiere intentar “una candidatura independiente, yo nunca he estado con partidos tradicionales ni politiqueros, ni en campañas caras”.

Según la exalcaldesa, este sería el momento de “sacar a Colombia del saboteo, la venganza y la revancha entre el uribismo y el petrismo”. Para eso, la precandidata propuso hacer una consulta en marzo del centro, y escoger un solo candidato a la Presidencia. “Evidentemente, todo el mundo tiene aspiraciones presidenciales, eso es muy respetable”, dijo sobre la atomización de los sectores políticos.

Cuando se le preguntó por las propuestas del centro, que se habría quedado en el discurso antipetrista y antiuribista, dijo que ella tiene “una vida probada de lucha contra la corrupción. Yo soy la única candidata que habla de lucha contra la corrupción (...) yo sé gobernar, tengo experiencia y resultados. Cuidé a Bogotá en la pandemia, sacamos el metro adelante, tuvimos la mayor inversión social y en educación. Yo no voy a ir a la presidencia a ensayar, este no es mi primer empleo”.

Ahora, López aseguró que hasta el momento ya tiene alrededor de 650 mil firmas y prevé que al final de año tenga 1 millón: “El 8 de diciembre se vence el plazo para que los diferentes candidatos digamos a qué coalición vamos” y dijo que su invitación es a Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Maurice Armitage y otros: “Yo estoy lista, y será un honor competir con ustedes, con fraternidad, con propuestas, y que la gente escoja uno”.

Y agregó: “Si el precio es perder, pues perdemos. El problema no es perder una elección, sino perder el alma. Y por eso es que yo he gobernado sin corrupción, porque nunca he vendido el alma. He preferido perder elecciones que perder el alma. (...) Este va a ser un partido largo, difícil y competitivo”.

Escuche la entrevista completa aquí: