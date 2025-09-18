La W RadioLa W Radio

“Colombia está cansada de la confrontación política”: Sergio Fajardo, precandidato presidencial

El precandidato presidencial, Sergio Fajardo, conversó con La W sobre su posición en el mapa político actual y sus perspectivas sobre cómo llegará el centro a las elecciones del 2026.

Sergio Fajardo | Foto: Colprensa

Escuche la entrevista completa en La W:

Escuche W Radio en vivo

WRadio FM

Directo

