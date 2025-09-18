El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Él no busca brillar, busca servir”: autora de la biografía más detallada del papa León XIV

La nueva biografía “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, de la periodista Elise Ann Allen, ofrece el perfil más detallado hasta ahora de un pontífice reservado, revelando su vida, su formación misionera en Perú y su visión para guiar a los creyentes del mundo en tiempos de polarización global.

Para hablar sobre el tema, Elise Ann Allen pasó por los micrófonos de La W, refiriéndose a cómo fue la elaboración de este libro.

“Fue una sorpresa el proyecto, cuando empecé a escribir el libro pensé que sería muy bueno hacer algo biográfico y tener la voz del papa. Yo tenía contacto con Prevost antes del cónclave, antes de que fuera papa, después de su elección pedí una entrevista, una colaboración para realizar el libro y el aceptó”, contó.

Según explicó la periodista, tuvo dos entrevistas con el papa León XIV, donde “contó su vida, habló de sus años como misionero y los pasos que han hecho su orden, así como su llegada a Roma. Es una historia muy linda y me alegra haber contado con su colaboración”.

¿Quién es Robert Francis Prevost, el papa León XIV?

La autora de la biografía del nuevo papa aseguró que, como se ha visto desde su elección, intenta mantenerse fuera de los reflectores.

“Es una persona de bajo perfil, muy sencillo, calmado, tranquilo. No busca acaparar la atención, es simpático, sincero y muy inteligente. Tiene una visión clara de lo que quiere hacer, sabe cómo ir adelante y avanzar en los proyectos sin hacer mucho ruido, es eficaz, honesto y transparente, siempre intentó darme respuestas honestas y directas”, reveló la periodista.

Finalmente, destacó que el papa León IXV es consciente del rol de las mujeres y las diversidades en la Iglesia.

“Él entiende la importancia de cada uno y tiene clara la necesidad de paz en el mundo. Su principal preocupación son las guerras que se están viviendo y las divisiones entre los católicos, entre la sociedad, cómo el mundo está tan polarizado y cómo eso rompe a la humanidad”, agregó.

Escuche la entrevista completa en La W:

