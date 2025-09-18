El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Gaza está desconectada”: Corresponsal de W Radio tras bombardeos de Israel a torres de comunicación

La ciudad de Gaza perdió la conexión tanto a internet como a telefonía tras los recientes ataques del Ejército israelí a los edificios de comunicaciones. Se ha intentado contactar con distintos residentes en la capital gazatí a través de llamadas y mensajes de texto sin que ninguno fuera recibido.

Todo esto ocurre en el marco de la operación terrestre anunciada por Israel sobre la Ciudad de Gaza, intensificando aún más sus bombardeos, forzando el desplazamiento de la población hacia el sur.

La corresponsal de W Radio en la Franja de Gaza, Huda Emad Hegazi, informó la noticia, destacando que “Gaza está completamente desconectada. Israel ya se está haciendo con el control de varias zonas, van en serio y va por todo en esta operación terrestre”.

En cuanto a cómo está viviendo el día a día en esta región en conflicto, la periodista reveló que está viviendo, junto a su equipo, en un apartamento pequeño con un exorbitante costo de alquiler de 2.500 euros al mes.

“Es una cantidad que personas del común en la Franja de Gaza no se la pueden permitir. Hay gente que duerme en la calle, las tiendas de campaña cuestan más de 1.000 euros, no tienen siquiera un trozo de tela que los cubra”, dijo.

Habitantes de Gaza prefieren quedarse en zonas en riesgo a desplazarse de nuevo

Asimismo, aseguró que es mentira que el centro y el sur de la Franja sean zonas seguras, como lo ha manifestado el Ejército de Israel.

“Lo cierto es que los ataque en esas zonas son menores que en la ciudad de Gaza, allí los ataques no paran, cada hora había un bombardeo, no hay ningún lugar seguro, eso hace que los gazatíes no evacuen, piensan que si igualmente van a morir y los ataque no van a cesar es mejor quedarse en la Ciudad de Gaza y no pasar por el sufrimiento del trayecto”, reveló.

Finalmente, se refirió al camino que se ha hecho viral por mostrar muchos vehículos en fila, intentando trasladarse a otras zonas “seguras” de la región.

“Ese camino no es seguro, yo he pasado por allí. He estado más de 10 horas en el tráfico y vi como Israel atacó a tres carros, eran gazatíes intentando evacuar. Israel no está respetando ese camino que se supone que es humanitario”, expresó, concluyendo con que la problemática de la hambruna cada vez es más grave.

