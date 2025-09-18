Habrá paso intermitente en la vía a La Mesa por manifestaciones de la comunidad

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Habrá paso intermitente en la vía La Mesa por manifestaciones de la comunidad

Bogotá

En los micrófonos de La W habló Yamile Romero, vocera de la comunidad de La Mesa, Cundinamarca, y en donde se desarrollan manifestaciones hace más de dos días, en rechazo a los cambios viales y las zonas de parqueo instaladas en el municipio.

“La inconformidad y el desacuerdo que tenemos nosotros como población, como comerciantes dentro del municipio, es que esto está acabando con el comercio. Nosotros llevamos 22 meses de resistencia donde no estamos de acuerdo y no vamos a permitir que funcione esto dentro de nuestro municipio”, dijo Romero.

Y agregó, “nos obligaron como comerciantes a colocar procesos jurídicos para defender nuestras calles y los procesos están avanzando, pero no hemos tenido respuestas positivas ni negativas”.

Romero aseguró que, por ahora, no han visto ninguna intención de la administración municipal de suspender los contratos que están afectando la movilidad de muchos habitantes.

Por ahora, el acuerdo con la comunidad es permitir el paso de manera intermitente cada cinco minutos en ambos sentidos de la vía.

