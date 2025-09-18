El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Palestinos e israelíes no lo permitirán”: director de orquesta israelí sobre plan para dividir Gaza

Ilan Volkov, director de la orquesta israelí y quien pidió en medio de un programa de contrastes detener la “locura” de la guerra en Gaza, conversó con La W a propósito del conflicto en Medio Oriente.

Expresó que el conflicto lleva dos años siendo un “desastre”. Mencionó que todas las personas que viven en Medio Oriente están sufriendo las consecuencias.

“El concierto fue una experiencia reconfortante y tenía que usar ese espacio para llegar a las personas”, aseguró.

Negociaciones de Israel y EE.UU. para dividir la Franja de Gaza

Ante las declaraciones del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, de que ya están en negociaciones con Estados Unidos para dividir Gaza, lo calificó como una “vergüenza”:

“Es un fascista y racista. No debería hacer parte del Gobierno, me da vergüenza que sea israelí. Son personas que están fantaseando con lo que dicen, pueden crearlas en su casa, pero no decirlo al mundo”, dijo.

“Los palestinos y los israelíes no lo permitirán”, agregó.

De otro lado, señaló que la música, al ser sinónimo de sanación y servir para “agrandar el alma”, tiene un papel importante que cumplir. “Puedo intentar cambiar así no pueda hacer mucho en esta situación”.

¿Tiene miedo de que lo cancele su propia comunidad israelí?

“Tomé eso en cuenta antes de tomar la decisión de hablar. Aun en Israel queda algo de democracia”, indicó.

Afirmó también que no trabajará en Israel hasta que haya un nuevo gobierno, “es una forma de protesta”. Además, mencionó que puede emplearse en cualquier parte del mundo, por lo que pidió que se cree el espacio para la paz.

