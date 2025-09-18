Petro hizo un buen cambio: Julián López, de La U, celebró nombramiento de Carina Murcia como MinTIC

Antes de que finalizara esta semana, se publicó la hoja de vida de la actual viceministra Carina Murcia como nueva titular del Ministerio de las TIC.

La W conoció que la bancada de la Cámara del Partido de La U la habría “adoptado” para no perder su cuota en el gabinete Petro. Esto, luego de varios acercamientos y reuniones entre voceros de la colectividad y miembros del alto Gobierno.

De hecho, se supo que hubo un último encuentro sobre las 2:00 de la tarde del miércoles 17 de septiembre, para ratificar a la nueva ministra Carina Murcia, a la que asistieron los representantes José Eliecer Salazar y Milene Jaraba, para acordar las condiciones de la llegada de Murcia al Ministerio y que logre garantizarles la representación política y proyectos en esa cartera.

Por los micrófonos de La W pasó el representante del Partido de La U y presidente de la Cámara, Julián López, quien aseguró que espera que Murcia “haga una tarea decente, seria, transparente, y sobre todo de cara a todos los colombianos”. Y sugirió que su nombramiento sí habría sido acordado con el Gobierno Nacional.

Así pues, cuando se le preguntó si con Murcia tienen garantizada su representación, dijo que “más de recibir a uno u otro congresista; este es un país que tiene unos operadores TIC que no están funcionando de manera adecuada (...) Yo sí espero que la ministra, que tiene una hoja de vida chévere, que es una mujer joven, moderna, llegue a imprimirle dinamismo”.

Incluso, llegó a decir que, en la plenaria de la Cámara, “va a tener el apoyo no solamente del presidente Julián López, del Partido de la U y de todos los congresistas; personas que creemos que, pues este país tiene que conectarse definitivamente (...) Yo creo que Carina tiene todas las condiciones”.

¿Qué va a pasar con la reforma pensional que pende de un hilo en la Cámara?

La plenaria de la Cámara está emproblemada por el futuro de la reforma pensional, pues la Corte Constitucional les está pidiendo las actas de la aprobación del proyecto en el proceso de subsanación, que tuvo lugar en las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de agosto. Esas actas son claves para que la reforma no se caiga por inconstitucionalidad en la Corte, y que se pueda comprobar que el proyecto se aprobó y no hubo vicios de trámite.

No obstante, una de las dos actas que ha pedido la Corte no se ha podido aprobar, pues, el día de la sesión no hubo quórum decisorio y los congresistas que no asistieron en su momento, no pueden votar el acta de una sesión a la que no asistieron. En ese sentido, se le preguntó al presidente López, qué se va a presentar a la Corte si no hay actas aprobadas.

“Yo no quiero entrar en una controversia con la Corte y generar alguna declaración que nos ponga en dificultades. La verdad es que mañana tenemos el último plazo alrededor de las 6:00 de la tarde enviaremos el documento para el análisis de la Corte, y esperamos que este sea ya muy bien recibido y ojalá que prontamente la Corte Constitucional declare la exequibilidad de la reforma pensional para el beneficio de todos los viejitos y viejitas”.

Escuche la entrevista completa en La W:

