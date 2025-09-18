“Se necesita un cambio total”: Alexis Corbière, diputado de la Francia Insumisa

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En medio de las manifestaciones que se desarrollan en París, el diputado de la Francia Insumisa, Alexis Corbière, conversó con La W y aseguró que con la multitudinaria protesta se le envía un mensaje a Emmanuel Macron.

“Macron tiene una minoría en la preferencia de los franceses, el 80% no está de acuerdo con la forma en que está gobernando. Por eso, se necesita un cambio total”, afirmó.

Asimismo, expresó que el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, es muy cercano a Macron, por lo que hará todo lo que el mandatario le diga.

“Se necesita una política más justa, que garantice el aumento de los salarios y que le ponga impuestos a quienes más devengan”, añadió.

Escuche la entrevista completa aquí: