“Se necesita un cambio total”: Alexis Corbière, diputado de la Francia Insumisa

La W conversó con Alexis Corbière, quien aseguró que el 80% de los franceses está en contra de Emmanuel Marcon y su forma de gobernar.

Alexis Corbière. Foto: W Radio

En medio de las manifestaciones que se desarrollan en París, el diputado de la Francia Insumisa, Alexis Corbière, conversó con La W y aseguró que con la multitudinaria protesta se le envía un mensaje a Emmanuel Macron.

Macron tiene una minoría en la preferencia de los franceses, el 80% no está de acuerdo con la forma en que está gobernando. Por eso, se necesita un cambio total”, afirmó.

Asimismo, expresó que el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, es muy cercano a Macron, por lo que hará todo lo que el mandatario le diga.

Se necesita una política más justa, que garantice el aumento de los salarios y que le ponga impuestos a quienes más devengan”, añadió.

Escuche la entrevista completa aquí:

