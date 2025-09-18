“Se necesita un cambio total”: Alexis Corbière, diputado de la Francia Insumisa
La W conversó con Alexis Corbière, quien aseguró que el 80% de los franceses está en contra de Emmanuel Marcon y su forma de gobernar.
“Se necesita un cambio total”: Alexis Corbière, diputado de la Francia Insumisa
03:09
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Alexis Corbière. Foto: W Radio
En medio de las manifestaciones que se desarrollan en París, el diputado de la Francia Insumisa, Alexis Corbière, conversó con La W y aseguró que con la multitudinaria protesta se le envía un mensaje a Emmanuel Macron.
“Macron tiene una minoría en la preferencia de los franceses, el 80% no está de acuerdo con la forma en que está gobernando. Por eso, se necesita un cambio total”, afirmó.
Asimismo, expresó que el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, es muy cercano a Macron, por lo que hará todo lo que el mandatario le diga.
“Se necesita una política más justa, que garantice el aumento de los salarios y que le ponga impuestos a quienes más devengan”, añadió.
Escuche la entrevista completa aquí:
“Se necesita un cambio total”: Alexis Corbière, diputado de la Francia Insumisa
03:09
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles