“Tanto Rubio como EE.UU. consideran que el problema es Petro”: Jim McGovern sobre descertificación

Jim McGovern, representante en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el estado de Massachusetts desde 1997, habló con La W sobre las declaraciones de Marco Rubio sobre la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez y la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas.

Sobre la carta que enviaron los congresistas demócratas a Marco Rubio rechazando sus palabras sobre el caso Álvaro Uribe, McGovern manifestó que “los colombianos tienen el derecho soberano a decidir judicialmente lo que consideren”.

Por eso no se mostró de acuerdo con lo hecho por Marco Rubio, quien “no tiene porqué cuestionar la credibilidad de las instituciones colombianas”.

Descertificación a Colombia, ¿el problema es Gustavo Petro ?

“Es un tema político. Tanto Rubio como los Estados Unidos consideran que el problema es Petro, por eso se toma esa decisión”, afirmó.

Asimismo, mencionó que está de acuerdo con la decisión de Donald Trump de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pero no quitarles las ayudas.

“Colombia ha demostrado ser un gran aliado. La Administración está haciendo pagar al gobierno colombiano solo por temas políticos. La cooperación debe seguir y así será”, sostuvo.

De otro lado, señaló que le preocupa el recorte de presupuesto por parte de Estados Unidos a programas que ayudan al crecimiento económico de Colombia.

Problema de las drogas en el mundo

El congresista estadounidense aclaró que el problema de las drogas no es solo de Colombia, sino en el resto del mundo. Resaltó que ese debe ser el interés de ambas naciones en continuar con la cooperación.

“No estoy de acuerdo con lo que hizo el secretario Rubio, está jugando con la política. Las decisiones que toma no sirven a ninguno de los dos bandos”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí: