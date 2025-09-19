Así será la Bienal Internacional 2025 en Bogotá: habla el alcalde Carlos Fernando Galán

Bogotá

Este viernes, 19 de septiembre, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para conversar sobre varios temas de la capital del país, entre estos la Bienal Internacional que se realizará del 20 de septiembre al 9 de noviembre.

En su primera intervención, el mandatario distrital resaltó que “Bogotá ya es sede de muchos eventos culturales y artísticos a nivel nacional e internacional”.

Y agregó: “Pero no pusimos en la tarea de crear una oferta adicional para que la ciudad esté en el mismo nivel de otras ciudades del mundo. Básicamente, es un evento que convierte a Bogotá en un museo en el espacio público y se pueda acceder a las obras de más de 200 artistas”.

Adicionalmente, Galán mencionó que esta Bienal Internacional “va a marcar un referente, es un tema ambicioso en el tema de las artes plásticas en el país”.

El jefe del Gobierno bogotano comentó, además, que el país invitado al evento es México, pero también vendrán a Bogotá artistas de todo el mundo.

“Bogotá es la casa de todos, todos vienen a buscar oportunidades. Es una ciudad que es la casa de todos. La ciudad se está convirtiendo en un escenario de talla mundial a nivel de Buenos Aires, Ciudad de México y Sídney”, aseveró.

Finalmente, sobre el tema, Galán puntualizó: “Bogotá está en un momento especial, tenemos problemas, dolores, sufrimientos porque se afecta la vida de la gente. Hay 1.200 frentes de obra, pero es una transformación para que la ciudad se convierta en todos los frentes de talla mundial”.

Cabe resaltar que BOG25, como se le conoce a la Bienal, contará con más de 100 artistas nacionales e internacionales de 12 países, y muestras, exposiciones e instalaciones artísticas en 18 espacios públicos convencionales y no convencionales.

