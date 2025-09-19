El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cortan redes de comunicación, no quieren que haya cobertura: Huda, corresponsal de La W en Gaza

La corresponsal de La W en Gaza, Huda Emad Hegazi, habló este viernes, 19 de seotiembre, a propósito de la situación que viven los periodistas con el corte de las comunicaciones en esa ciudad en medio de los constantes ataques israelíes.

“Israel está intentando cortar las telecomunicaciones con el norte y con la ciudad de Gaza para que no se sepa qué está sucediendo. La telecomunicación allá es muy complicada, no hay cobertura ni conexión a internet”, afirmó.

Incluso, comentó que era “imposible” seguir comunicándose desde Gaza, por lo que su trabajo se vio parado. Ante esto, también indicó que en esa ciudad ya no quedan periodistas.

Señaló que los constantes bombardeos de Israel en Gaza les hacen más fácil a su ejército adentrarse en la ciudad.

“Cuando Israel destruye las casas, es más fácil para ellos adentrarse en sus tanques terrestres. Ahora están en la zona oeste (…). En cualquier momento los tanques del ejército de la ocupación podrían verse al interior de la ciudad de Gaza”, sostuvo.

De otro lado, Huda, según relató, logró salir de la ciudad de Gaza hacia el centro de la Franja en donde hay campamentos seguros.

“Tuve la suerte y la oportunidad de evacuar de la ciudad de Gaza hace dos días y poder llegar luego de un camino muy largo al centro de la Franja de Gaza, supuestos campamentos que Israel ha informado son seguros”, sostuvo.

