Debate Mauricio Cárdenas y Camilo Romero: ¿Cómo combatir el narcotráfico y acabar cultivos ilícitos?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, y el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, pasaron por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre diferentes temas coyunturales del país como la erradicación de cultivos ilícitos, la lucha contra el narcotráfico y una posible Asamblea Nacional Constituyente, como lo planteó el presidente Gustavo Petro.

MAURICIO CÁRDENAS

A propósito de la aspersión con glifosato que planteó retomar el presidente Gustavo Petro, el exministro Cárdenas aseguró que se debe volver a la erradicación forzada.

“Colombia está inundada de cultivos ilícitos. El Gobierno Petro no ha erradicado, no se puede perder la herramienta de hacerlo forzosamente. No se trata de volver al pasado, sino de aprovechar las herramientas”, afirmó.

Mencionó también que Colombia está en una “burbuja” económica con el bajo precio del dólar, esto causado por el narcotráfico.

“La gente siente que la economía está bien, pero es por el narcotráfico, eso está haciendo estragos (…). Hay tanta producción de droga que ya sobra para el mercado internacional. Ahora, la estrategia de los grupos criminales es inundar el mercado colombiano. Una de las consecuencias es que el microtráfico está creciendo en las ciudades”, señaló.

¿ Asamblea Nacional Constituyente para Colombia?

Cárdenas no compartió las declaraciones del presidente Petro de convocar a una Constituyente, pues no cree que el país necesite una nueva Constitución Política.

“De ninguna manera. No necesitamos una nueva Constitución, sino un nuevo presidente. La Constituyente tiene la única intención de estatizar a Colombia. Vamos por el camino directo que queda en manos de la politiquería y de empoderar a las bandas criminales. Lo tenemos que parar, por eso soy precandidato presidencial”, dijo.

Erradicación forzada

Para Cárdenas, el presidente Petro se dio cuenta de su error al desechar la erradicación forzada.

“Petro se echó para atrás. Petro se dio cuenta de su error, el mismo de Camilo Romero. Hay que inducir la sustitución voluntaria, pero se necesita la amenaza de la erradicación forzosa para que muchos cultivadores tomen la decisión”, sostuvo.

El precandidato Camilo Romero también se refirió al tema de la aspersión con glifosato y la lucha contra las drogas en Colombia luego de la descertificación de Estados Unidos.

“La violencia es la antítesis de la democracia. Necesitamos erradicar la violencia, pero para hacerlo necesitamos acabar con el narcotráfico. El debate viene en cómo hacerlo, porque raya un poco en la inteligencia el insistir en una política contra las drogas que inició en 1971, 54 años llevamos y no ha dado resultados”, aseveró.

Le puede interesar: Descertificación no afecta estabilidad de la economía y se mantendrá el crecimiento: MinHacienda

“Hacer lo mismo que no ha dado resultados es de necios, no es lo que hay que hacer”, añadió.

Romero expresó que se está proponiendo un “Plan Colombia 2.0.”, por eso recordó las afectaciones que tuvo ese programa en Colombia y envió un mensaje a la comunidad internacional.

“Fumigaron todo el Putumayo y los cultivos se trasladaron a Nariño. Nosotros nos vamos a seguir poniendo los muertos. Asumimos responsabilidad por generar la oferta, pero los países del mundo deben hacer lo mismo por la demanda”, indicó.

¿ Asamblea Nacional Constituyente para Colombia?

Sobre la Asamblea Nacional Constituyente, Romero aseguró que el es “capaz” de “jugársela” con esa propuesta, aunque dejó claro que tiene algunas ‘líneas rojas’: “No a la reelección, la institucionalidad en Colombia no permite los cambios que requiere el país”.

Escuche el debate completo aquí: