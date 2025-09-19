“El expresidente me pidió un concepto”: abogado Mauricio Pava sobre caso Álvaro Uribe

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Desde el Festival de las Ideas, el abogado Mauricio Pava conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, acerca del concepto que dará del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“A mí el presidente Uribe me pidió un concepto y en eso estamos. No pertenezco al equipo de defensa que lidera el doctor Jaime Granados, ellos son los responsables de la defensa del expresidente”, aclaró.

Cabe resaltar que el abogado Jaime Granados también dialogó con La W y aseguró que fue Pava quien ofreció su concepto del caso al expresidente Uribe.

“El señor expresidente ha escucha opiniones múltiples. Tengo entendido que el doctor Mauricio Pava es una de esas personas que han visitado al expresidente, le ha ofrecido un concepto, pero él no forma parte del equipo que yo dirijo”, afirmó Granados.

Ante esto, Pava resaltó que la solicitud del concepto ya comenzó a circular en medios de comunicación.

Preocupaciones por ley de sometimiento

En el Congreso, el Gobierno Nacional no ha logrado aprobar el marco jurídico de su ley de sometimiento, algo fundamental para que los diferentes procesos de paz lleguen a buen puerto. Por eso, Pava explicó que es necesario que el proyecto sea tramitado como una ley estatutaria y no como una ley ordinaria.

“Es un asunto importante que debe ser revisado de manera previa por la Corte Constitucional. Eso le da seguridad y certeza”, afirmó.

Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, retomara la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente, el procurador Gregorio Eljach aseguró que esa idea del mandatario no tiene ni pies ni cabeza, pues al tiempo expresa el defender la Constitución del 91.

“Mientras el presidente actual, el que venga y de ahí en adelante, actúen siempre en las figuras que la Constitución contempla, es válida la discusión. Ahora, ¿qué tan perturbador sea eso ante una etapa prelectoral?”, indicó.

Preocupación en la Registraduría para revisar las firmas de los precandidatos

“El registrador Penagos viene en un ejercicio de rigor y disciplina en el proceso electoral. Qué bueno poner esa situación sobre la mesa, van a tener que hacer enormes esfuerzos, pero lo tienen que hacer porque esa es la realidad”.

Escuche la entrevista completa aquí: