El tiempo nos dio la razón: Jaime Granados tras ratificación de Corte sobre libertad de Álvaro Uribe

La W, con Julio Sánchez Cristo, conversó con el abogado de Jaime Granados, quien hace parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a propósito de la confirmación que hizo la Corte Suprema de Justicia sobre la libertad del exmandatario.

“Solo que da la posibilidad de que la Corte Constitucional, como en todas las tutelas, decida seleccionarla tras revisión. Sabemos que son casos remotos y solo cuando hay una justificación. Estimamos que se trate sobre la última decisión sobre la libertad del expresidente Uribe”, afirmó.

¿Álvaro Uribe tomará acciones legales contra la juez Sandra Heredia?

El abogado aseguró que, por ahora, no se ha planteado al interior de la defensa del exjefe de Estado tomar acciones legales contra la juez Sandra Heredia. Sin embargo, comentó que, tras la ratificación de la Corte Suprema, tuvieron la razón.

“Su defensa, que dirijo, no está en el planteamiento de acciones en contra de la señora juez. En su momento la recusamos y el tiempo nos dio la razón”, sostuvo.

¿Qué hará Mauricio Pava en el equipo de la defensa del expresidente?

“El señor expresidente ha escucha opiniones múltiples. Tengo entendido que el doctor Mauricio Pava es una de esas personas que han visitado al expresidente, le ha ofrecido un concepto, pero él no forma parte del equipo que yo dirijo”, afirmó.

Defensa del expresidente Uribe ante la Sala de Casación

Granados mencionó que ese tema aún no lo ha tocado con Álvaro Uribe Vélez, pero señaló que es él quien tiene la decisión final de quién liderará su defensa en esa instancia.

“No es un tema que hayamos hablado porque uno habla hasta que llega al río. Llevo 15 años defendiendo al expresidente y hemos tenido siempre un entendimiento muy fuerte. Como todo en la vida, tiene sus bemoles, pero la última palabra la tiene el cliente sobre su defensa”, señaló.

Asamblea Nacional Constituyente

Finalmente, el abogado se refirió a las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, quien afirmó que ya no quiere una consulta popular, sino que van por la Asamblea Nacional Constituyente.

“Desde mi perspectiva como un simple abogado, realmente no entiende uno que se llame a una Constituyente cuando la del 91 ha demostrado eficacia. Sin embargo, la propia Constitución establece la opción de una Constituyente con un procedimiento muy riguroso”, concluyó.

