“El único que decidirá es él”: Germán Córdoba sobre posible candidatura de Germán Vargas Lleras

Germán Córdoba, director de Cambio Radical, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la solicitud que hicieron diputados del partido para que sea Germán Vargas Lleras el candidato para las elecciones presidenciales del 2026.

Señaló que lo más importante es la salud de Germán Vargas, por eso dio un parte positivo sobre el estado del político. “Quienes hemos estado con él, con quien hemos compartido, manifestamos que está perfecta”.

Asimismo, comentó que, desde enero, momento en que Cambio Radical realizó su convención, se le pidió a Vargas Lleras que fuera el candidato. Sin embargo, en ese instante él mismo expresó que era muy pronto.

“Ayer, un grupo importante de líderes le insistieron para que asuma la candidatura, todas expresiones válidas, pero el único que decidirá si se siente cómodo es él”, mencionó.

Agregó que en Cambio Radical no han pensado en alguien diferente a Germán Vargas Lleras para que sea el candidato.

Conversaciones con el Centro Democrático

“El 15 de octubre tendremos una jornada de trabajo, uniremos la bancada de Centro Democrático y Cambio Radical. Somos los dos partidos de oposición y queremos unir los esfuerzos para que proyectos como el del sometimiento y la tributaria, tengamos tareas conjuntas para fortalecer la presencia en el Congreso”, afirmó.

