En diciembre se verá un cambio en el tema de las basuras: Galán por nuevas medidas de recolección

Bogotá

En los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo, el alcalde Carlos Fernando Galán habló sobre la apuesta de la Alcaldía para mejorar la recolección de basuras en Bogotá y aseguró que los resultados se verán en el mes de diciembre.

El alcalde aseguró que, junto con Integración Social, se ha trabajado para “reducir el riesgo de que personas dejen dispersos los residuos en el espacio público”.

“Estamos trabajando para fortalecer unos centros temporales de acopio de residuos donde el reciclador pueda ir allí a separar, sacar lo que eventualmente le van a comprar y entregarnos lo que no necesita o lo que no le sirve para que no lo deje tirado en el espacio público”, dijo Galán.

El alcalde agregó que también se fortalecerá la capacidad operativa de Aguas de Bogotá, “pasando una recolección de 180 toneladas día a más o menos 300 toneladas día”.

“Vamos a trabajar con los operadores para también revisar los procesos que hay de sancionar operadores para evaluar si hay motivo de sancionarlos efectivamente o si se corrige lo que estaba pasando”, explicó.

El mandatario reconoció que las basuras son un tema álgido y en el cual no se ha podido cambiar la tendencia, pero con la nueva etapa todo cambiará.

“Estoy convencido de que, de aquí a diciembre, la gente verá una diferencia en el manejo de los residuos”, dijo.

Por último, el mandatario de Bogotá hizo un llamado a los ciudadanos para que ayuden con la disposición correcta de residuos.

“Requerimos de la gente, porque esto no se logra sin ellos. Podemos tener un camión de basura o una caneca en cada esquina, pero si la gente bota la basura donde no es, si saca su basura a la hora que no es, seguiremos teniendo problemas. Es una combinación: nosotros mejoramos la operatividad, hacemos pedagogía y sancionamos a quienes no cumplen, y la ciudadanía nos ayuda”, puntualizó.

