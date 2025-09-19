El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es inhumano por parte de Medicinal Legal”: esposa de hombre que murió tras aterrizaje de emergencia

La W conversó con Suanny Mercedes Castro, esposa de Andrés Dewayne Castro, el hombre que murió durante el vuelo que cubría la ruta entre Santa Cruz (Bolivia) y Miami (Estados Unidos). Ella denuncia un trato “inhumano” por parte de Medicina Legal, pues tras 25 días del fallecimiento, no ha podida llevar el cuerpo de su marido para darle un funeral.

“Lo que pasa es que, en medio del dolor y toda la situación, no podemos recuperar el cuerpo de mi esposo, no podemos traerlo a casa. No hay explicación y ya pasaron 25 días”, dijo.

Mencionó que desde Medicina Legal no le han dado respuesta del porqué no se ha podido repatriar el cuerpo de su pareja.

“Se tomaron tres pruebas de ADN, para su madre, su esposa y su hijo. Se realizaron hace más de una semana y a día de hoy Medicina Legal no tiene los resultados”, expresó.

“Lo que nos dijeron es que se enviaron las pruebas al laboratorio de Villavicencio”, añadió.

Asimismo, calificó como “inhumano” el trato por parte de Medicina Legal. “Hemos manejado esta situación con discreción, pero hoy es el momento para que la familia, los padres y los compañeros, no podemos vivir nuestro duelo. Están siendo nada considerados”.

¿Qué dice Medicina Legal?

La W se contactó con Medicina Legal y aseguraron que el tiempo de entregar de los cuerpos depende de cada caso y que las muestras aún se encuentran en proceso de cotejo y coincidencia en el Laboratorio de Genética de Villavicencio.

