La W RadioLa W Radio

Actualidad

Gobierno y Clan del Golfo iniciaron diálogos de paz: ¿qué se ha acordado?

Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), habló en La W sobre los primeros acuerdos alcanzados entre ambas delegaciones en Qatar.

Gobierno y Clan del Golfo iniciaron diálogos de paz: ¿qué se ha acordado?

Gobierno y Clan del Golfo iniciaron diálogos de paz: ¿qué se ha acordado?

15:37

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Primeros puntos acordados en diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo

Escuche esta entrevista en La W:

Gobierno y Clan del Golfo iniciaron diálogos de paz: ¿qué se ha acordado?

15:37

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad