La primera gran cena-show de Medellín llega al Barrio Candela
La primera gran cena-show de Medellín llega al Barrio Candela
08:14
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Medellín. Foto: Getty Images
El artista Jhoiner Machado conversó con La W acerca de su trabajo con jóvenes de la Comuna 3 de Medellín, formándolos en bailarines de salsa a través de su academia, Unión Latina.
Escuche la entrevista completa aquí:
La primera gran cena-show de Medellín llega al Barrio Candela
08:14
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles