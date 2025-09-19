La W RadioLa W Radio

La primera gran cena-show de Medellín llega al Barrio Candela

La primera gran cena-show de Medellín llega al Barrio Candela

La primera gran cena-show de Medellín llega al Barrio Candela

08:14

Medellín. Foto: Getty Images

Juliana Hernández

El artista Jhoiner Machado conversó con La W acerca de su trabajo con jóvenes de la Comuna 3 de Medellín, formándolos en bailarines de salsa a través de su academia, Unión Latina.

Escuche la entrevista completa aquí:

La primera gran cena-show de Medellín llega al Barrio Candela

08:14

