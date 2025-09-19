“Queríamos que la justicia se pronunciara”: Bruce Mac Master sobre orden de retractación a Petro

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, conversó con La W acerca de la decisión del Consejo de Estado que obliga al presidente de la República, Gustavo Petro, a eliminar un mensaje en X al considerar que vulneró el derecho fundamental al buen nombre del presidente de la Andi.

“Para nosotros lo más importante era el proceso mismo. Queríamos que la justicia se pronunciara y nos dijera si el presidente podía decir ese tipo de cosas o si no. Nos parece que, en medio de todo el debate que se está dando en el país, hay muchas cosas que están sobrepasando límites de la ley”, afirmó.

Mencionó que el Consejo de Estado dio las instrucciones al presidente Petro e hizo aclaraciones importantes:

Qué se puede considerar discurso político.

Qué parte del discurso político puede hacer el presidente.

Qué se puede hacer en términos de libre expresión.

Cuál es la responsabilidad del presidente de la República (si tiene una responsabilidad mayor o menor).

“Ese es el problema de él. Lo mío era pedirle a la justicia que hiciera claridad, ahora quien tiene la responsabilidad es él. Uno pensaría que tiene que hacerlo”, concluyó.