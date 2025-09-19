El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Si debemos escoger con migrantes, nos elegimos a nosotros: influencer española de extrema derecha

Ada Lluch, ‘influencer’ catalana de extrema derecha que estuvo casada con un estratega político cercano a Donald Trump, estuvo en La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la masiva marcha en Londres de la que hizo parte.

“El motivo de la manifestación es la libertad de expresión, que la gente pudiera ir y expresar lo que quisiera sin ser cancelados. La mayoría de las personas que hablaron lo hicimos de la migración masiva”, afirmó.

A propósito de la migración en Europa, aclaró que no se puede generalizar a todos los migrantes, pues a los que se refieren son a los ilegales.

“Si miramos estadísticas, la mayoría de los crímenes en Europa son personas que entraron a los países ilegalmente”, sostuvo.

De esa manera, expresó que los españoles, si quieren a su país, a sus mujeres y a sus niños, deberían tomar medidas contra la inmigración ilegal.

¿Por qué está tomando fuerza la ideología de derecha en España?

“Nos han robado la esperanza. La gente de mi edad no ternemos esperanza de comprarnos casa, de encontrar trabajo. Es frustrante como nosotros (europeos), hemos visto a nuestras familias pagar impuestos y luchar por nuestros países y ahora los gobiernos priorizan a otras personas”, dijo.

Por eso, señaló que si tienen que escoger entre ellos (españoles) y los inmigrantes, eligen a sus connacionales.

¿Hay genocidio en Gaza?

Manifestó que lo que ocurre en Gaza no es un genocidio. “A mí me importa España. Condeno todas las guerras en el mundo”.

Escuche la entrevista completa aquí: