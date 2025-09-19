Víctimas reaccionan a condena de la JEP a 12 exmilitares del Batallón La Popa por falsos positivos
Laura Piña, Mónica Márquez y Armando Pumarejo se pronunciaron en La W sobre la sentencia contra 12 exintegrantes del Batallón La Popa’ por 135 casos de falsos positivos entre 2002 y 2005.
Víctimas se pronuncian sobre condena de JEP a 12 militares del Batallón La Popa por falsos positivos
01:18
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia de falsos positivos. Foto: Sebastián Barros / NurPhoto via Getty Images