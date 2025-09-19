La W RadioLa W Radio

Víctimas reaccionan a condena de la JEP a 12 exmilitares del Batallón La Popa por falsos positivos

Laura Piña, Mónica Márquez y Armando Pumarejo se pronunciaron en La W sobre la sentencia contra 12 exintegrantes del Batallón La Popa’ por 135 casos de falsos positivos entre 2002 y 2005.

01:18

Imagen de referencia de falsos positivos. Foto: Sebastián Barros / NurPhoto via Getty Images

Juan Esteban Quintero

