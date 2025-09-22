Alta consejera para las Regiones niega vínculo con presunto clientelismo de David Racero en el Sena

Alta consejera para las Regiones niega vínculo con clientelismo de David Racero en el Sena

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, la alta consejera para las regiones, Luz María Múnera, se pronunció sobre la investigación de El Reporte Coronell que sugiere que el congresista David Racero le habría encargado hacer un mapa clientelar de los cargos disponibles en el Sena para, como él lo dice en un audio revelado por Daniel Coronell, “ir a la fija”.

Cabe recordar que, antes de ser consejera presidencial, Múnera perdió su curul en 2023 porque sus votos estaban mal contados. Posteriormente, quien la remplazó en su asiento de la Comisión Primera de la Cámara fue, precisamente, David Racero.

Ahora, se conoció que la hoy consejera presidencial habría recibido de Racero la instrucción sobre el procedimiento para “sacar a los que están encargados y poner los nuestros”.

En respuesta a estas denuncias, Múnera aseguró que, al comienzo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, le preguntaron si conocía a alguien de carrera que pudiera asumir el SENA y ella respondió que no.

“No hay un nombre mío ahí, no puse a nadie y el resto de las conversaciones de David Racero sobre su tío y sus cosas nunca las conocí ni tengo ninguna cercanía con ese tipo de cosas”, sostuvo.

También aseguró considera normal que un Gobierno entrante “busque a su gente para poder gobernar, para las direcciones y las cosas que se puedan dar (…) tenía que ser una persona de carrera dentro del Sena y la busqué, intenté mirar si había alguien respetable que pudiera asumir el Sena, pero no la encontré, así que no puse ningún nombre ni participé en ello”.

En ese sentido, Múnera defendió que cada gobierno debe impartir las direcciones que harán parte de su gestión, pues se aplicará “un plan de desarrollo que ganó las elecciones y que se va a aplicar con su gente”. Así, consideró que esta situación es similar a los ministros, cuyos cargos son de libre nombramiento y remoción.

Escuche El Reporte Coronell en La W:

Play/Pause Consejera presidencial involucrada con clientelismo de David Racero en el Sena 25:53 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: