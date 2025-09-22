Él es ‘Pacho’, el carretillero que sacó adelante a su familia vendiendo yucas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mónica Patricia Merlano, estuvo en los micrófonos de La W hablando sobre Francisco ‘Pacho’ un hombre que vende en su barrio ‘Los caracoles’ en una carretilla, yuca, ñame, plátano, berenjena, limones, entre otros productos.

‘Pacho’ de 69 años, hace su recorrido todos los días a pie en el barrio; es un hombre que actualmente tiene propiedades, sacó adelante a su familia con este trabajo y ha sido un emprendedor ejemplar, continúa vendiendo en la carretilla de lunes a sábado, llueva o truene.

Empieza su rutina en las mañanas paseando en todo el lugar, este le cuenta a Patricia que, a pesar de tener una vida resuelta, lo que lo mantiene bien es vender sus productos y en la comunidad es tratado como un vecino más.

Lo caracteriza la calidad de los productos que vende, Patricia dice que “él vende con el precio un poco más que los demás carretilleros, pero la ventaja de comprarle a Pacho, es que todo lo que lleva es de calidad” por lo que si un producto no es bueno, no lo ofrece.

Él surte la carreta llevando los productos en un carro hasta donde la guarda, que según cuenta la mujer, es cerca del lugar de su recorrido.

Escuche la entrevista aquí:

